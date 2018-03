Bovespa sobe 1,29% e dólar comercial cai a R$ 2,148 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reforçou, no fim da manhã, o ritmo de alta verificado no início do pregão. Às 11h56 o principal índice da Bolsa paulista, o Ibovespa, subia 1,29% para 42.790 pontos. O volume financeiro estava em R$ 355 milhões, projetando para o fim do dia giro de R$ 2,78 bilhões. No câmbio, o dólar comercial era negociado na taxa de R$ 2,148, em baixa de 0,19% no dia. A máxima até agora foi de R$ 2,151 por dólar. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à era negociado na mínima, a R$ 2,1475, recuo de 0,21%.