Bovespa sobe 1,33% e encerra no 8º recorde do mês A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou em nível recorde de pontos pela oitava vez este mês, impulsionada pelo otimismo nas bolsas internacionais, queda contínua do risco Brasil, perspectiva de redução mais acelerada da taxa básica de juro e fluxo financeiro positivo. O Ibovespa, principal índice, subiu 1,33% e fechou aos 49.408 pontos. O recorde anterior, atingido na segunda-feira, era de 48.921 pontos. No melhor do dia, o Ibovespa registrou ainda outro recorde, o de maior número de pontos em sua história, quando subiu 1,43%, para 49.459 pontos. O volume negociado totalizou R$ 3,84 bilhões. Analistas chamam atenção para o ingresso forte de capital estrangeiro. No mês, até o dia 17, o saldo estava positivo em R$ 1,399 bilhão. O risco Brasil, que mede o grau de desconfiança dos investidores na economia brasileira, recuou hoje para nova mínima histórica, aos 143 pontos-base. Às 17 horas, o risco estava em 145 pontos-base, em queda de 3 pontos em relação a ontem. Em Wall Street, os investidores se entusiasmaram com os balanços divulgados e o índice Dow Jones registrou seu terceiro recorde consecutivo de fechamento, após avançar 1,21% no dia. O Nasdaq subiu 0,84%. O crescimento de 69% no lucro do Google, para US$ 1 bilhão, no primeiro trimestre ante igual período do ano passado impressionou os investidores. No geral, os resultados das empresas divulgados até agora estão surpreendendo positivamente, contrariando temores de uma temporada mais fraca. As preocupações com o crescimento e a inflação na China, que ontem assustaram os investidores, hoje parecem coisa do passado. As principais bolsas asiáticas se recuperaram do tombo da véspera. A Bolsa de Xangai subiu 3,9%, depois de ter perdido 4,5% no dia anterior. Na Europa, as bolsas fecharam com ganhos expressivos, influenciadas pelas ações do setor bancário reagindo às novas notícias de possíveis fusões.