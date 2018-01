Bovespa sobe 1,65% e dólar cai a R$ 2,066 Os investidores na Bolsa de Valores de São Paulo foram às compras de ações logo após o anúncio do banco central americano (Fed), que decidiu manter a taxa de juro básica nos EUA inalterada em 5,25% ao ano. A decisão confirmou as expectativas dos economistas. O índice Bovespa ampliou os ganhos a partir das 15h15, quando saiu a decisão sobre a política monetária nos EUA, e marcava sucessivas máximas. Às 15h27, o Ibovespa subia 1,65%, a 45.082 pontos, na máxima do dia. Desde o pregão da manhã, a Bolsa paulista opera em alta hoje. No mercado de câmbio, a reação à decisão do BC americano foi de queda do dólar. Às 15h28, o dólar comercial era negociado a R$ 2,066, baixa de 0,53%, na mínima do dia.