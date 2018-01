Bovespa sobe 1,66% com PIB americano O crescimento maior do que previsto da economia norte-americana no terceiro trimestre animou os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), assim como a expectativa de mais um corte de juro na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom). Em seu melhor momento, a Bovespa chegou a subir 1,95%. Às 17h11 o Ibovespa (principal índice da Bolsa paulista) apresentava ganho de 1,62%, com um giro financeiro projetado para o encerramento dos negócios de R$ 2,70 bilhões. Entre os destaques das ações que operavam em alta no horário acima estavam: Petrobras, Eletrobrás, Telemar, Bradesco e Vale do Rio Doce.