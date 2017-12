Bovespa sobe 1,67% e dólar mantém queda, a R$ 2,153 O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), operava em forte alta de 1,67% às 14h05, a 36.918 pontos, na maior pontuação do dia até este horário. O volume financeiro já passou de R$ 1 bilhão, com registro de 41.414 negócios. As ações mais negociadas eram Petrobras PN (+1,69%), Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) PNA (+3%) e Bradesco PN (+3,25%). No câmbio, o dólar comercial mantinha a trajetória de queda, cotado a R$ 2,153, em baixa de 0,37% e relação ao fechamento de ontem. Nas negociações do pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana exibia o mesmo porcentual de desvalorização e era negociada a R$ 2,152.