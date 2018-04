Bovespa sobe 1,76% e dólar é negociado a R$ 2,144 A Bolsa de Valores de São Paulo opera com ganhos desde a abertura do pregão. Às 11h27, o Ibovespa subia 1,76% a 38.995 pontos, depois de já ter superado os 39.000 pontos, na máxima de 1,91% (39.054 pontos). O volume financeiro é de R$ 681 milhões, projetando para o final do dia um giro de R$ 3.12 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar está em queda desde as primeiras transações da manhã. No mercado interbancário, o dólar comercial é negociado a R$ 2,144, recuo de 0,65%, às 11h29. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista vale R$ 2,144. A taxa mínima do dia até este horário foi de R$ 2,14 e a máxima, R$ 2,147 por dólar.