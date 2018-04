Bovespa sobe 1,94%, acima de seu nível recorde O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, renovou a pontuação máxima do dia esta tarde, agora ultrapassando seu recorde de pontos de fechamento. Às 14h25, o índice avançava 1,94%, aos 46.481 pontos. Se a alta for mantida até o fim do pregão, o Ibovespa renovará o nível recorde de 46.452 pontos, registrado no dia 22 de fevereiro deste ano.