Bovespa sobe 1%, impulsionada por Telemar A Bovespa fechou esta segunda-feira com ganho de 1%, a 38.462 pontos. O volume de negócios foi de R$ 3,3 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 38.698 pontos e a mínima de 38.085 pontos. O que levou a Bolsa à alta foi o anúncio da reestruturação societária da Telemar, com a conversão de todas as ações em ON e a criação da Oi Participações. Por causa da notícia, a Bolsa chegou a subir 1,62% em seu melhor momento, impulsionada pela disparada das ações da Telemar, que hoje concentraram parcela significativa do volume de negócios, o que não se via há muito tempo na Bovespa. Pela proposta anunciada pela maior operadora de telefonia do País, o primeiro passo seria a incorporação da Telemar (TNLP) pela Telemar Participações (TmarPart), seguida da conversão voluntária de ações preferenciais (TMAR5 e TMAR6) da Telemar Norte Leste (Tmar) em ações ordinárias da mesma sociedade, seguida de resgate das ações não convertidas. Será então feita a futura migração dos acionistas ordinários de Tmar para a TmarPart. Com a Telemar roubando a cena, os investidores deixaram em segundo plano o mercado internacional, que continua inspirando cautela.