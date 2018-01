Bovespa sobe 2,01% e fecha acima dos 41 mil pontos A Bovespa trabalha novamente nas máximas históricas, seguindo firme em direção aos 42 mil pontos (melhor pontuação durante um pregão, atingida em maio). O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com ganho de 2,01%, aos 41.246 pontos, sustentado por um quadro externo favorável, boas perspectivas em relação à economia brasileira no segundo mandato do presidente Lula, fluxo financeiro robusto e balanços de empresas em linha ou acima do esperado pelos analistas. Hoje, o pregão foi movimentado pelos resultados do Bradesco, da TIM, da Arcelor e pela entrada da Vale do Rio Doce no bloco de controle da Usiminas. A TIM foi destaque, com suas ações liderando as maiores altas do índice. Os papéis preferenciais tiveram ganho de 5,63% e os ordinários avançaram 8,20%. O presidente da TIM Brasil, Mario Cesar Pereira de Araujo, confirmou à Agência Estado que recebeu uma ligação de Carlo Buora, vice-presidente do conselho executivo da matriz Telecom Italia informando sobre o recebimento de duas propostas "não solicitadas" de compra da operação brasileira. Além disso, a TIM informou hoje que contabilizou lucro líquido de R$ 20,345 milhões, contra previsão de analistas consultados pela AE de prejuízo. As ações preferenciais do Bradesco subiram 2,25%, após o banco ter anunciado logo cedo lucro líquido de R$ 1,611 bilhão, em linha com a média das projeções de analistas consultados pela AE. As ações da Arcelor Brasil registraram valorização de 3,20%, reagindo ao crescimento de 50% no lucro líquido da siderúrgica, para R$ 619 milhões no terceiro trimestre. A entrada da Vale no bloco de controle da Usiminas com uma fatia de 9,22% também foi sendo motivo de comemoração. As ações PNA da Vale tiveram acréscimo de 2,17%. O Ibovespa oscilou entre a mínima estável e a máxima de 2,03%. O volume de recursos movimentados ficou em R$ 3 bilhões.