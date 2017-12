Bovespa sobe 2,02% com dia tranqüilo no exterior A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,02%, aos 38.717 pontos. O volume financeiro atingiu R$ 2,23 bilhões. Segundo operadores, parte do giro de hoje foi atribuído às compras dos investidores estrangeiros, que desde os últimos dias de março vêm, aos poucos, recompondo as suas posições em papéis de empresas brasileiras. Além disso, o mercado de ações norte-americano também conspirou a favor da Bovespa nesta segunda-feira. Lá fora, Wall Street se manteve em território positivo, ajudado por uma série de acordos de fusões e aquisições, pela expectativa de que a temporada de balanços será positiva e pelo bom desempenho das outras bolsas mundiais. Também deixou os negócios em Nova York em alta o fato de que depois de um certa volatilidade durante a manhã, os preços dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) firmaram-se em território negativo.