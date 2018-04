Bovespa sobe 2,08% e fecha no 7º nível recorde do mês A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia no sétimo nível recorde de pontos dos últimos oito pregões e chegou a bater a marca histórica dos 49 mil pontos. O Ibovespa, principal índice, avançou 2,08% e encerrou aos 48.921 pontos. O recorde anterior, de 47.926 pontos, foi atingido na sexta-feira. No melhor momento do dia, o índice teve ganho de 2,29%, para 49.022 pontos, nova pontuação máxima de sua história. Os negócios foram impulsionados pelo vencimento, hoje, de contratos de opções sobre ações, com os investidores se empenhando em fazerem subir os preços das ações sobre as quais eles possuíam opções de compra. Como esse tipo de contrato acabou de vencer, hoje foi o último dia para que esses investidores pudessem exercer a opção de compra e lucrar com a diferença de preço da ação no contrato e no mercado à vista. O volume negociado na Bovespa totalizou R$ 6,62 bilhões, dois quais R$ 2,34 bilhões corresponderam ao exercício de opções. Mas a Bolsa contou também com a influência positiva de várias boas notícias. Nos Estados Unidos, balanços favoráveis anunciados hoje por Citigroup, Wachovia e Eli Lilly aliviaram os temores do mercado de uma redução drástica no crescimento dos lucros. A alta acima da esperada nas vendas no varejo e novas notícias de fusão também ajudaram a puxar para cima o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York. O Dow Jones fechou em alta de 0,86%, aos 12.720 pontos, próximo de seu recorde de 12.786 pontos. Temor reduzido, melhorou a percepção de risco na economia brasileira, o que colabora para que os investidores estrangeiros continuem a aplicar na Bovespa. Pela manhã, o risco Brasil, que mede a desconfiança do mercado na economia do País, atingiu 151 pontos-base, seu menor nível intraday (durante um dia, e não no fechamento). A percepção do mercado interno sobre a economia brasileira também melhorou, como mostrou hoje a pesquisa semanal Focus, divulgada pelo Banco Central. Em relação à pesquisa anterior, da segunda-feira passada, caíram as projeções do mercado para o IPCA de 2007 (para 3,81%) e para a Selic (taxa básica de juros) no fim do ano (11,25%) e subiu a expectativa para o crescimento do PIB (4%). Mas assunto, mesmo, quem rendeu foram os bancos. Unibanco units avançaram 6,40%, liderando o ranking de valorizações do índice. Bradesco PN subiu 4,34% e Itaú PN teve alta de 2,86%. O dia foi repleto de rumores sobre o setor financeiro. Depois que o ABN Amro afirmou que recebeu outra proposta de compra, além da do Barclays, vinda dos bancos Fortis, Royal Bank of Scotland (RBS) e Santander, o mercado começou a especular com a notícia. As conversas são de que o Santander teria colocado na mesa uma proposta pelo Banco Real, ou seja, pelos ativos do ABN no Brasil. Esse rumor alimenta, no mercado, a avaliação de que, neste caso, Bradesco e Itaú teriam de entrar também com força na disputa pelo Real, uma vez que, se o Santander levar o banco, ficará praticamente do mesmo tamanho dos outros dois brasileiros, podendo até superá-los. Afora isso, há também no mercado o rumor de que o Unibanco estaria planejando uma oferta pública de ações da Redecard, responsável pela captura e transmissão de transações dos cartões de crédito e débito das Bandeiras MasterCard, Mastercard Maestro, RedeShop, MasterCard Electronic, Maestro e Diners Club International. Os acionistas são, além do Unibanco, Itaú, Citibank e Mastercard. Segundo um profissional, a notícia tende a ser mais favorável para o Unibanco por conta do tamanho da instituição. A Redecard é avaliada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões e seria muito mais representativo para as receitas do Unibanco do que do Itaú, por conta do tamanho das duas instituições financeiras.