Bovespa sobe 3,21% e fecha em recorde de 42.654 pontos O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou novo nível recorde hoje, ao encerrar os negócios com 42.654 pontos, após registrar valorização de 3,21%. O recorde anterior, de 42.069 pontos, foi estabelecido no dia 23 de novembro. A Bolsa começou o dia devagar e em determinado momento chegou a recuar 0,11%, para 41.282 pontos, mas ganhou impulso no início da tarde, com a abertura em alta das bolsas norte-americanas. Na máxima, o Ibovespa subiu 3,22%, para 42.660 pontos. O volume financeiro, que até o início da tarde estava fraco, ganhou força e totalizou R$ 2,59 bilhões. Contrariando as expectativas do início do dia, que eram ruins devido ao aumento das incertezas quanto à solidez da economia norte-americana, as bolsas em Nova York têm hoje altas expressivas, embaladas por notícias de fusão e aquisição nos setores bancário e de tecnologia e pela queda dos preços do petróleo. As ações do Bank of New York subiam mais de 10%, com o anúncio de que irá fundir-se com o Mellon Financial Corp por meio de um acordo envolvendo troca de ações. Por volta das 18h20 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,70%, o Nasdaq avançava 1,48% e o S&P 500 tinha alta de 0,84%. O petróleo se manteve em queda durante todo o dia, realizando lucros após uma semana inteira de alta nos preços. O contrato de petróleo para janeiro recuou 1,56%, para US$ 62,44, na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Apesar desse movimento de baixa, as ações da Petrobras registraram ganhos. A ação preferencial subiu 1,85% e a ordinária, 1,96%.