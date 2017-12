Bolsa fecha acima de 2% puxada por valorização de ações da Petrobrás

Atualizado às 17h30

SÃO PAULO - A Bovespa fechou em alta de 2,17% nesta quarta-feira, 30, aos 45.059 pontos, com uma alta generalizada das ações.

A PN da Petrobrás terminou o dia em alta de 9,86% (R$ 7,24), e a ON da petroleira avançou 8,79% (R$ 8,54). Ontem a Petrobrás anunciou aumento no preço da gasolina e do diesel nas refinarias.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O dólar à vista ficou em queda ao longo do dia e fechou em baixa de 2,19%, aos R$ 3,97.

A despeito do avanço do Ibovespa hoje, a tendência continua sendo baixista no mercado de ações, segundo o analista da Guide Investimentos, Lauro Vilares. "Mesmo com a forte alta de hoje, a tendência de baixa segue bem convicta", afirmou o especialista em análise gráfica.

Vilares explica que, caso o Ibovespa rompa o patamar dos 45.500 pontos, a "situação fica menos negativa" e surge espaço para uma maior valorização. Já se o indicador cair abaixo dos 43.900 pontos, um "suporte importante", a "situação ficará ainda mais feia".

Segundo analistas ouvidos pelo Broadcast, a alta surpreendente da gasolina anunciada na noite de ontem pela Petrobrás deverá ter impacto em torno de 0,20 ponto porcentual na inflação deste ano. Essa transmissão, entretanto, não deve levar o Banco Central a alterar sua estratégia de política monetária. A medida traz um sinal positivo do ponto de vista da condução da política econômica e, em termos de dinâmica inflacionária, o principal risco no momento é o câmbio.