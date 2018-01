Bovespa sobe com Eletrobrás, Submarino e Americanas.com Sem a referência do mercado norte-americano, fechado por causa do feriado de Ação de Graças, os negócios na Bolsa de Valores de São Paulo são conduzidos hoje pela movimentação em torno das ações da Eletrobrás. O presidente Lula expressou ontem a intenção de transformar a Eletrobrás na "Petrobras do setor elétrico". As ações da empresa de comércio eletrônico Submarino e da Americanas.com, por sua vez, devem reagir à confirmação, hoje de manhã, do acordo de fusão entre as duas empresas. Com estas notícias, o índice Bovespa abriu o pregão em alta e às 11h11 registrava ganho de 0,50%, a 42.122 pontos. A Bolsa paulista abriu na contramão das principais bolsas européias, que operam em baixa. Os analistas têm dúvidas sobre qual quanto ao comportamento das ações da Eletrobrás no pregão de hoje. "Vai depender da leitura que o mercado vai fazer sobre as reais intenções do governo em relação à empresa", disse uma fonte. Segundo o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que participou ontem de reunião com o presidente Lula para discutir infra-estrutura, uma das hipóteses que deverá ser estudada mais a fundo é a venda da participação acionária do governo na empresa para permitir à Eletrobrás levantar recursos no mercado de capitais externo. Se a idéia do governo, que detém 70% do total de ações, for vender papéis da Eletrobrás com objetivo de capitalizar a empresa e possibilitar o desenvolvimento de projetos com boa rentabilidade, a leitura do mercado tem tudo para ser positiva, dizem os analistas. O receio é que o governo retire a Eletrobrás do cálculo do superávit primário das contas públicas com a finalidade de endividar a companhia com projetos de baixa taxa de rentabilidade.