Bovespa sobe com Petrobras e Vale do Rio Doce A demanda pelas ações da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras mantém a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com valorização, depois da queda de 6,63% do seu principal índice, o Ibovespa, nos negócios de ontem. Às 12h44, os papéis preferenciais (PN) da estatal de petróleo subiam 0,82%, a R$ 42,95. As ações PNA da Vale do Rio Doce tinham ganho de 3,05%, a R$ 62,12. No mesmo horário, o Ibovespa subia 1,43%, aos 43.762 pontos. Mais cedo, a bolsa atingiu +1,52%. O giro financeiro projetado para o final do dia era de R$ 6,83 milhões.