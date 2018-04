Bovespa sobe e retoma os 47 mil pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), ainda atenta ao mercado de ações norte-americano, passou a subir. A alta da Bovespa, no entanto, é restrita. Às 12h11, a Bolsa voltava a operar acima do nível psicológico dos 47 mil pontos, com ganho de 0,16% (47.014 pontos). O ganho permite uma reação das ações preferenciais (PN) da Vivo e TIM PN, que entram na lista de destaques positivos do dia. Uma notícia referente ao segmento hoje teoricamente beneficia ambas as empresas, e pode começar a desatar nós de controle e a consolidar o segmento: a Telefónica estaria interessada em comprar a fatia da Pirelli na Olimpia, que detém ações da Telecom Italia, segundo informação de fonte. A notícia de aumento do interesse por sua controladora, por si só, normalmente puxa os papéis da TIM. Mas há efeitos também na Vivo, que é controlada parcialmente pela Telefónica. Os outros 50% estão com a Portugal Telecom. As ações ordinárias (ON) da Telemar também começam a se recuperar. Os demais papéis de telecomunicações estão em baixa.