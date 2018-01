Bovespa sobe e supera 63 mil pontos pela primeira vez no ano

SÃO PAULO - A Bovespa dá continuidade aos ganhos da véspera e sobe desde a abertura desta terça-feira, 18, superando o patamar dos 63 mil pontos pela primeira vez no ano. Por volta das 10h50, o Ibovespa avançava 0,61%, aos 63.075,44 pontos, em linha com os ganhos em Wall Street. Também acompanhando o cenário externo, o dólar operava em queda de 0,81%, cotado a R$ 3,1850.

O bom humor dos mercados acionários é fruto das perspectivas menores de alta de juros nos Estados Unidos em novembro e da recuperação dos contratos futuros de petróleo negociados em Londres e em Nova York. Internamente, o avanço das medidas econômicas propostas pelo governo Michel Temer e a expectativa por corte da Selic na reunião do Copom também colaboram com o apetite dos investidores nos mercados domésticos.

Entre os destaques de alta do Ibovespa estão as ações da Petrobrás, que sobem 2,28% (ON) e 3,37% (PN). O mercado recebe bem a venda, pela estatal, de 100% das ações da Nansei Seikyu (NSS), empresa localizada na ilha de Okinawa, no Japão, para a Taiyo Oil Company por US$ 129,285 milhões, com pagamento integral previsto para dezembro de 2016. Os papéis da companhia também têm suporte do petróleo, cujos contratos futuros operam em alta no exterior.