Bovespa sobe enquanto espera dados nos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) ensaia recuperação na abertura, após ter fechado em baixa de 0,28% no dia anterior. Às 11h12, o principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, subia 0,82% aos 40.040 pontos. A agenda de indicadores econômicos norte-americanos volta a concentrar a atenção dos investidores nesta de véspera de feriado no Brasil. Apesar da expectativa com os dados de inflação (PPI) e atividade (vendas no varejo) que serão anunciados hoje e que poderão reforçar a aposta de pouso suave da economia nos Estados Unidos, o clima é de tranqüilidade nas principais praças financeiras do mundo. Os índices futuros em Wall Street desaceleraram um pouco o ganho, após a divulgação dos resultados da Wal-Mart e da Home Depot, mas uma definição mais clara dos negócios só deverá ocorrer após a divulgação dos dados nos EUA. A agenda norte-americana prevê ainda discurso de três dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), incluindo o presidente do Fed de St. Louis, William Poole. Do lado doméstico, o mercado vai acompanhar hoje atentamente o noticiário sobre o pacote de medidas fiscais preparado pela equipe econômica e que o ministro Guido Mantega deve entregar ao presidente Lula esta manhã. O objetivo das medidas fiscais é liberar recursos para investimentos e desonerações tributária. As ações da Embraer devem repercutir o balanço divulgado ontem à noite pela empresa, que informou lucro líquido de R$ 163,448 milhões no terceiro trimestre, volume 57,6% maior no comparativo com igual período do ano passado. Além disso, a ALL divulgou prejuízo no terceiro trimestre de R$ 7,537 milhões, superando as projeções dos analistas.