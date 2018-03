Bovespa sobe mais de 1% após decisão do BC dos EUA O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, renovou a pontuação máxima do dia após a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de manter a taxa de juros norte-americana em 5,25% ao ano. Por volta das 17h40, o índice subia 1,33%, para 44.630 pontos. O comunicado do Fed manteve o foco sobre os riscos inflacionários, mas o tom foi menos agressivo do que o esperado pelos mercados, o que agradou os investidores.