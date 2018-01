Bovespa sobe mais de 1% com recuo dos juros futuros A Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,63% durante a primeira hora de pregão, impulsionada por uma onda compras de papéis de diversos setores. Às 11h19, o índice Bovespa reduzia os ganhos, operando em alta de 1,38% a 39.805 pontos. O volume financeiro está em R$ 451 milhões, projetando para o final do dia giro de negócios de R$ 2,45 bilhões. Segundo analistas, essa alta expressiva da Bolsa está associada à queda forte dos juros futuros nos contratos de DI (depósitos interfinanceiros) negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), que reagem à percepção de continuidade de corte da taxa básica de juro (Selic) e também às declarações recentes do presidente de Lula de que vai manter a política econômica e o ajuste fiscal no segundo mandato. O preço do petróleo, que tem pautado os negócios na Bovespa ultimamente, era negociado em baixa discreta em Londres e Nova York, com os investidores na expectativa da divulgação dos estoques semanais norte-americano de óleo e derivados prevista para as 12 horas. As ações da Petrobras engrossavam a lista de fortes valorizações neste início de pregão, subindo cerca de 1,5%. A maior alta do Ibovespa era as ações da Brasil Telecom. A BRT Part. PN subia 5,12%, a BRT Operadora PN registrava ganho de 4,74% e a BRT Part. ON subia 3,43%. Os papéis do setor siderúrgico também tinham desempenho muito positivo. CSN avançava 2,99%, Usiminas PNA +1,65% e Gerdau PN +1,91%. Vale PNA subia 1,65%.