Bovespa sobe mais de 1%; dólar recua a R$ 2,24 A Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu o pregão de hoje em baixa, conseguiu inverter o sinal e deixou o terreno negativo. Às 11h25, o índice Ibovespa à vista registrava ganho de 1,13% a 34.011 pontos. O volume financeiro ainda é reduzido, de apenas R$ 448 milhões. A projeção de giro financeiro até o final do dia é de R$ 1,97 bilhão. A Bolsa paulista segue o mercado de ações americano, que desde o a abertura do pregão em Nova York mantém alta firme do índice Dow Jones (+0,80% às 11h28) e do índice Nasdaq (+0,97%). No mercado de câmbio doméstico, o dólar ampliou o movimento de baixa. Na abertura do pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista vali R$ 2,25 hoje. Mas próximo às 11h30, a cotação já havia recuado a R$ 2,24. O dólar comercial também é negociado a R$ 2,24 no mercado à vista interbancário, baixa de 0,1% em relação ao fechamento ontem.