Bovespa sobe mais de 1% e dólar cai a R$ 2,192 Os mercados têm um dia tranqüilo, influenciado pelo otimismo no cenário internacional com notícias sobre fusões e aquisições de empresas, resultados financeiros favoráveis e aumento da expectativa de um cessar-fogo no Oriente Médio. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanha as bolsas em Nova York, que operam com alta de mais de 1%. Às 15h48, a Bovespa avançava 1,45%, aos 36.024 pontos. No câmbio, o dólar comercial caía 0,32%, a R$ 2,192, enquanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a moeda era cotada a R$ 2,193, em baixa de 0,27%.