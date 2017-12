Bovespa sobe mais de 1% e dólar é negociado a R$ 2,16 O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta durante toda a manhã, mas o volume de negócios é baixo por causa do clima de meio feriado nos Estados Unidos, principal referência dos investidores. Às 12h20, a Bolsa paulista registrava ganho de 1,27%, a 37.095 pontos. O giro financeiro é de R$ 670 milhões, projetando para o final do dia um volume de negócios de R$ 1,75 bilhão. As ações mais negociadas são as da Petrobras PN (em queda de 0,39% a R$ 43,01) e Vale do Rio Doce PNA (valorização de 1,29% a R$ 44,65). No mercado de câmbio, o dólar registra queda desde a abertura dos negócios. Nas transações interbancárias, o dólar comercial era trocado a R$ 2,16 às 12h25, baixa de 0,23% em relação à taxa do fechamento dos negócios na sexta-feira. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar é negociado a R$ 2,161. A taxa mínima verificada hoje até este horário foi de R$ 2,158 e a máxima, R$ 2,165. A projeção dos juros futuros está em queda na BM&F. O contrato de DI (depósito interfinanceiro) com vencimento em janeiro de 2008 (o mais negociado) marcava taxa de 14,99% ao ano, ante 15,10% de sexta-feira passada.