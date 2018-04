Bovespa sobe mais de 1% e tem novo recorde de pontos A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começa firme a semana, com o mercado puxando as ações de maior peso (conhecidas por blue chips) como Petrobras e Vale do Rio Doce em função do vencimento de opções sobre ações hoje. A opção é um contrato que confere ao portador o direito de compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado, enquanto o vencimento de opções trata-se da data de validade desses contratos. Os papéis da estatal de petróleo subiam 1,53%, acima da Bovespa (+1,50%). A cotação é de R$ 48,44. Já as ações preferenciais classe A (PNA) da Vale tinham ganho de 2,22%, para R$ 71,33. Embraer também está entre as valorizações, com +3,13%. As altas puxadas pelo vencimento levam a Bolsa a novos recordes. Hoje o que vem sendo ultrapassado é o recorde diário, com máxima de 48.649 pontos às 11h15. Apenas três papéis caem no índice: TIM ON (ordinária), Submarino e Telemar Norte Leste. As principais elevações estão com Unibanco, Banco do Brasil, Sadia, Bradesco, Brasil Telecom, Vivo, Vale ON e Embraer ON. Embraer, a segunda maior do Ibovespa, reflete o anúncio feito nesta segunda-feira pela empresa de que fechou o primeiro trimestre de 2007 com uma carteira de pedidos de US$ 15 milhões, atingindo mais uma vez o maior valor da história. Em dezembro de 2006 a carteira de pedidos da empresa era de R$ 14,8 milhões.