Bovespa sobe mais de 1%; temor sobre EUA é diluído O índice Bovespa registra uma abertura positiva hoje, após os números do mercado de trabalho norte-americano, divulgados mais cedo, afastarem o temor dos investidores de uma desaceleração forte da economia dos EUA. Às 11h16, o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo avançava 1,08%, a 43.936 pontos. Em Nova York, os índices futuros de ações também indicam ganhos para o começo de pregão da Bolsa norte-americana. O bom desempenho da Bovespa, que ontem fechou com ganho de 1,87%, estará hoje novamente atrelado ao comportamento do mercado acionário em Nova York ao longo do dia, segundo operadores. Aqui, o mercado monitora a visita do presidente dos EUA, George W. Bush, que se encontra com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo, para discutir um possível acordo para o desenvolvimento de um mercado internacional do álcool. As ações das sucroalcooleiras Cosan e São Martinho podem reagir ao resultado das negociações.