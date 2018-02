Bovespa sobe mais de 2% com NY e vencimento futuro O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ampliou o movimento de alta nesta tarde e, por volta das 15 horas, bateu a máxima do dia até então, aos 37.365 pontos, com valorização de 2,21%. O mercado doméstico acompanha o bom desempenho das Bolsas de Nova York, que por sua vez refletem a surpresa positiva com a divulgação, na manhã de hoje, do núcleo do índice de preços ao produtor (PPI) nos EUA. O indicador mostrou queda de 0,3%, ante expectativa de elevação de 0,2%. A bolsa paulista também está sob influência do exercício do Ibovespa Futuro, marcado para amanhã. Os "comprados" (apostando na alta das ações) estão sendo favorecidos pela melhora do humor em Wall Street. Em Nova York, o Dow Jones subia, por volta das 15 horas (horário de Brasília), 0,90%, o Nasdaq avançava 1,69% e o S&P 500 estava em alta de 1,05%. O movimento financeiro na Bovespa, no entanto, não entusiasma. Estava em R$ 1,61 bilhão e projeta R$ 2,16 bilhões para o encerramento do pregão.