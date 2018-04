Bovespa sobe, mas espera dados dos EUA para definir rumo O índice Bovespa, principal referência da Bolsa de Valores de São Paulo, abriu o pregão de hoje em leve alta. Às 10h04, o Ibovespa avançava 0,07%, a 49.196 pontos. A Bovespa deve oscilar perto da estabilidade na primeira hora de negócios, aguardando a divulgação, nos EUA, do índice de confiança do consumidor e das vendas de imóveis usados em março, ambos previstos para as 11 horas. Se os dados divulgados nos EUA forem positivos, eles devem dar sustentação aos ganhos das bolsas norte-americanas e, possivelmente, adiar uma realização de lucros mais forte aqui na Bovespa. Ontem, o mercado doméstico fechou em baixa de 0,50%, com giro financeiro fraco, de R$ 2,67 bilhões, inferior à media apurada nos últimos pregões. Em Nova York, os índices futuros de ações operam em alta, sustentados pelos resultados corporativos do primeiro trimestre, que estão surpreendendo positivamente. O Nasdaq futuro subia 0,31%, puxado pelas ações da Texas Instruments, que disparavam 8,9% nas transações em Frankfurt, depois de a companhia ter anunciado ontem à noite lucros acima das expectativas e feito projeções positivas para o segundo trimestre. Se as compras continuarem prevalecendo em Wall Street hoje, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York pode atingir os 13 mil pontos pela primeira vez em toda sua história. Ontem, o Dow Jones recuou 0,33%, para 12.919,4 pontos, interrompendo uma seqüência de três fechamentos em nível recorde. Aqui, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) divulga seu balanço do primeiro trimestre após o fechamento do pregão. Hoje cedo a Klabin divulgou lucro líquido de R$ 165,494 milhões no primeiro trimestre de 2007, volume 1,7% maior frente ao mesmo período do ano passado. No pregão de hoje, as ações do setor de telefonia devem reagir à notícia de que a Telefónica e a Portugal Telecom (PT) teriam chegado a um acordo para desfazer sua parceria na Vivo, segundo o qual a empresa espanhola ficará com 100% da operadora de telefonia celular brasileira, informou o jornal espanhol El Confidencial. O anúncio do negócio, segundo o jornal, depende da possibilidade da Portugal Telecom poder substituir sua participação de 50% na Vivo por outro investimento no setor de telefonia celular brasileiro. Esse acordo não significa necessariamente que a Telefónica venderá os 10% de capital que detém na Portugal Telecom, embora essa ação deverá ser concretizada posteriormente. Sobre o assunto, a Portugal Telecom disse que não comenta rumores de mercado. O jornal espanhol El Confidencial, citando fontes próximas da Telefónica, disse que a Portugal Telecom, ao sair da joint venture que controla a Vivo, deve investir nas operações de telefonia celular da Oi (ex-Telemar).