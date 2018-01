Bovespa sobe na abertura, mas pode oscilar com NY Após o fechamento recorde de ontem, 42.654 pontos, com uma alta surpreendente de 3,21%, os analistas avaliam que cresceram as chances de a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) atingir os 45 mil pontos até o final deste mês. O mercado é de alta, dizem os especialistas, mas isso não impede uma realização de lucros no curtíssimo prazo. Na abertura, hoje, a Bolsa paulista subia. Às 11h16, a Bovespa registrava alta de 0,52%, aos 42.885 pontos. Nos Estados Unidos, os índices futuros de ações caem. Ontem as bolsas norte-americanas fecharam com ganho forte puxado por anúncios de fusão e pelo recuo nas cotações do petróleo. As bolsas nos EUA estão avaliando os dados da pesquisa Challenger, Gray & Christmas, que mostrou crescimento de 11% das demissões nas grandes empresas em novembro ante outubro. Esse é o primeiro indicador da longa lista do dia. A expectativa maior hoje está voltada para os dados revisados da produtividade e do custo unitário da mão-de-obra no terceiro trimestre. Além disso, está previsto a divulgação dos dados de encomendas à indústria em outubro e o índice de atividade dos gerentes de compras do Instituto para Gestão de Oferta (ISM). Esses indicadores podem levar a ajustes nos preços dos ativos, mas o dado que pode vir a alterar a percepção dos investidores sobre a trajetória do juro nos EUA é o payroll (total de vagas de trabalho criadas) de novembro, que sai sexta-feira. Além de Nova York, o rumo dos negócios na Bovespa vai depender muito da estratégia de comprados e vendidos em torno do vencimento de índice futuro, na semana que vem, no dia 13, e do vencimento de opções, no dia 18. A proximidade desses vencimentos tendem a deixar o mercado mais volátil. A alta do petróleo esta manhã superior a 1% pode manter as ações da Petrobras em alta. Ontem, os papéis da estatal subiram a despeito do recuo do preço da commodity. Mas hoje os preços do óleo ensaiam recuperação, reagindo à avaliação do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA de que as temperaturas deverão permanecer acima do normal nas próximas duas semanas.