Bovespa sobe para se ajustar às bolsas americanas A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sobe impulsionada por dois fatores principais: recuperação em relação às altas de Nova York ontem e o CPI (índice de inflação ao consumidor norte-americano), que saiu nesta quinta-feira. Ontem, o índice Dow Jones chegou a bater nova alta, para fechar em recorde de 12.251 pontos, enquanto o índice S&P-500 ultrapassou os 1.400 pontos, um nível que não era visto desde 2000, para terminar em 1.396 pontos. Nessa alta em Nova York, muitos papéis emitidos e negociados somente nos EUA, que representam a propriedade de ações de empresas brasileiras (na sigla em inglês, ADRs) avançaram: Klabin +4,1%, Pão de Açúcar 2,3%, Gol 2,1%, Tractebel 1,9% e Vale do Rio Doce 1,8%. O ajuste ocorre hoje no Brasil. Pão de Açúcar, por exemplo, está entre as principais valorizações do Ibovespa, com +2,61%. Gol dispara 4,07% e Vale tem altas de 1,46%, tanto a ON quanto a PNA. Sobre a Companhia Vale do Rio Doce, o mercado gostou da notícia sobre os contratos de longo prazo fechados com siderúrgicas chinesas. Segundo um gestor, trata-se de notícia para elevar preço-alvo de ações, e que assegura fornecimento e produção extra por muitos anos. Outro fator positivo para a Bovespa hoje foi a divulgação do CPI nos EUA. O índice de preços ao consumidor caiu 0,5% em outubro, superando a retração de 0,3% prevista pelos economistas ouvidos pela Dow Jones. A queda reflete mais uma acentuada desaceleração nos preços do segmento de energia, informou o Departamento do Trabalho. Telemig liderava a volátil lista de quedas da manhã, que contava também com Telemar ON e PN, Souza Cruz, Cesp, AmBev e ALL. Câmbio O dólar era negociado a R$ 2,146 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), às 12h17, com uma desvalorização de 0,14% da moeda norte-americana em relação ao valor de fechamento dos negócios antes do feriado, na terça-feira. O dólar comercial também valia,R$ 2,146 (-0,14%) no mercado interbancário.