Bovespa supera os 48 mil pontos e avança na abertura A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a semana em alta e acima do nível psicológico dos 48 mil pontos, mas o vencimento de opções sobre ações é que vai dar o tom dos negócios hoje. A opção é um contrato que confere ao portador o direito de compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado, enquanto o vencimento de opções trata-se da data de validade desses contratos. Às 10h23, a Bovespa subia 0,93%, aos 48.372 pontos. A disputa neste exercício, que vai até as 13 horas, deverá ficar concentrada entre os comprados e vendidos em ações preferenciais (PN) da Petrobras, papel que ajudou a puxar a alta da Bolsa na sexta-feira, levando-a a atingir o sexto recorde de fechamento (47.926 pontos). Petrobras PN a R$ 48 é a opção do jogo deste vencimento. Na sexta, a ação subiu 2,16%, cotado a R$ 47,71. A decisão do Banco Central (BC) de não mais anunciar na véspera a realização de leilões de swap reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro) também pode alimentar a expectativa de corte maior da taxa de juros, de 0,50 ponto porcentual, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana e dar munição aos comprados no vencimento de opções e de índice futuro, na quarta-feira. Na avaliação dos analistas, essa decisão do BC demonstra preocupação com a valorização do real frente ao dólar. Os investidores em Bolsa projetavam até sexta-feira um corte de 0,25 pp na taxa Selic. O cenário externo positivo é outro ponto a favor de mais um dia de alta na Bovespa, a favor dos comprados. Os índices futuros de ações em Nova York operavam em alta.