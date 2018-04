Bovespa suspende negócios com ações da Gol A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) comunicou no início do pregão a suspensão dos negócios com ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes no pregão de hoje, no aguardo de esclarecimentos sobre o aumento de capital aprovado ontem pelo conselho de administração. Nesta terça-feira, a companhia divulgou aviso ao mercado informando que a elevação de capital será de R$ 518,099 milhões, para o pagamento de parte da Varig com ações. O montante corresponde a 8.519.979 papéis preferenciais, ao preço unitário de R$ 60,81. O valor de emissão foi baseado na cotação média das ações na Bovespa, nos últimos 90 dias. O prazo para o exercício do direito de preferência pelos acionistas vai de 11 de abril a 21 de maio de 2007.