Bovespa suspende negócios com Arcelor Brasil A Bolsa de Valores de São Paulo suspendeu hoje os negócios com as ações ordinárias da Arcelor Brasil. Eles não serão retomados até que a empresa preste esclarecimentos sobre a oferta pública de ações que a Arcelor Mittal deverá fazer pela companhia no País. Esta manhã, conforme a agência Dow Jones, a Arcelor Mittal informou que encaminhará à Comissão de Valores Mobiliários o pedido para o registro da oferta, atendendo à determinação da autarquia. No entanto, a Arcelor Brasil ainda não se manifestou oficialmente sobre a operação.