Bovespa tem alta de 0,27% com movimento 'espetacular' O Índice Bovespa fechou hoje em alta de 0,27%, com 38.484 pontos. Foi o décimo primeiro recorde do ano. Operou entre a máxima de 38.500 pontos (+0,31%) e a mínima de 37.886 pontos (-1,29%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular valorização de 15,03% este ano. O movimento financeiro voltou a ser espetacular, registrando R$ 2,702 bilhões. O instinto de realização de lucros predominou hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) até quase o horário do fechamento. Mas já nos "descontos", a força do capital externo predominou mais uma vez. A bolsa operou em baixa durante quase todo o pregão, mas fechou em alta numa reação do mercado nos últimos momentos da sessão. Foi o primeiro recorde de pontuação de fevereiro, e o décimo primeiro do ano. É verdade que Wall Street cooperou nessa virada, com um comportamento positivo no final da tarde. "Mas o que está mandando mesmo na Bovespa é o investidor estrangeiro", comentou um operador. Até o dia 27 de janeiro (sexta-feira), o saldo de capital externo no mês passado já somava R$ 2,282 bilhões líquidos. E no dia 30 teriam entrado mais cerca de R$ 250 milhões. Operadores têm comentado que há uma parte do mercado de ações que aposta numa realização de lucros. Mas essa aposta vem sendo frustrada desde que o Ibovespa atingiu os 33 mil pontos. E hoje está acima dos 38 mil. Outros operadores dizem que a bolsa já vem realizando lucros, mas que essa realização tem fôlego curto diante das perspectivas positivas para a economia brasileira este ano, que são um atrativo para a forte liquidez internacional. A editora Aline Cury Zampieri, do serviço Empresas e Setores, fez um levantamento com sete instituições financeiras com forte atuação no mercado de ações e constatou que o mercado elevou suas projeções para o Ibovespa até o final deste ano, movido sobretudo pela redução do risco Brasil nas projeções dos analistas. Segundo esse levantamento, o principal índice da bolsa pode subir mais 14,7% em 2006, para uma média de 44 mil pontos, em relação ao fechamento de ontem, em 38.382 pontos. Desta forma, o Ibovespa acumularia, no último pregão de dezembro, uma alta de 31% em 2006. Em Nova York, às 18h40, o Dow Jones operava em alta de 0,88%, o Nasdaq subia 0,15% e o S&P 500 avançava 0,20%. O risco Brasil, nesse horário, caía 6 pontos para 260 pontos base. Entre os papéis que compõem o Ibovespa, as maiores altas foram Tele Leste Celular PN (+6,74%), Banco do Brasil ON (+6,63%) e CRT Celular PNA (+4,20%). As maiores baixas foram Tim Par PN (-4,76%), Tim Par ON (-3,38%) e Cesp PN (-3,37%).