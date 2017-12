Bovespa tem alta forte de 4,13% e dólar cai a R$ 2,179 O índice da Bolsa de Valores de São Paulo opera hoje com ganho forte, acompanhando o bom comportamento do mercado de ações dos Estados Unidos. Às 15h30, o Ibovespa subia 4,13%, aos 36.580 pontos. O Dow Jones, o principal índice da Bolsa de Nova York, avançava, no mesmo horário acima, 2,02% e o Nasdaq, das ações de tecnologia, +2,03%. No mercado de câmbio, a trajetória de queda também se acentuou, e a moeda norte-americana renovou as cotações mínimas, também por volta das 15h30. O dólar comercial negociado no mercado interbancário atingiu a mínima de R$ 2,179, em baixa de 0,64%, mesma cotação e queda porcentual do dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros.