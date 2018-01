Bovespa tem dia de forte volatilidade A Bovespa voltou a ter um dia de forte volatilidade nesta sexta-feira. Oscilou com mais um round no movimento de realização de lucros e também acompanhando as bolsas em Nova York, que chegaram a subir de manhã e caíram mais fortemente à tarde. O movimento financeiro voltou a superar os R$ 2 bilhões. No fim da tarde, a bolsa acabou encerrando no negativo. Na semana, acumulou perdas de 1,48%, configurando um período de realização de lucros. O Índice Bovespa fechou em baixa de 0,11%, com 37.261 pontos. Operou entre a máxima de 37.609 pontos (+0,82%) e a mínima de 36.526 pontos (-2,09%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular queda de 2,92% em fevereiro e alta de 11,38% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,319 bilhões. O mercado de ações brasileiro passa por uma fase de reposicionamento de portfólios. Depois de acumular alta de 15% até o primeiro dia de fevereiro, a bolsa teve ontem um dia de realização clássica: caiu mais de 3%, com movimento financeiro forte, na casa dos R$ 2,5 bilhões. As vendas vieram acompanhadas da piora nas bolsas em Wall Street. Hoje, a Bovespa oscilou muito durante todo o dia. A volatilidade aconteceu de tal forma que no meio da tarde operadores não tinham a menor idéia de como o mercado encerraria o pregão desta sexta-feira. De acordo com um operador, alguns papéis ficaram com preços atraentes para compra e outros já indicaram posição para venda. "O mercado está se reposicionando. E pode tanto realizar mais forte quanto voltar a subir acima dos 38 mil pontos", disse o operador. "Se Nova York fraquejar, a bolsa pode cair mais aqui. Mas isso também vai depender do fluxo internacional", acrescentou. Ou seja, ninguém que tenha um pouco de bom senso sabe afirmar, no curto prazo, qual é a tendência da bolsa. "Mas no longo prazo, certamente é de alta", disse outro operador. Um ponto destacado por um operador é que o fluxo de capital externo continua dando sustentação para a Bovespa. Hoje, por exemplo, o mercado paulista fechou em baixa de 0,11%, considerada tímida, mesmo com Wall Street tendo mais um dia no negativo. Às 18h20, o Dow Jones caía 0,40%, o Nasdaq recuava 0,75% e o S&P 500 operava em baixa de 0,40%. O risco Brasil recuava 4 pontos para 260 pontos base. Em Nova York, segundo apurou a editora Cynthia Decloedt, o relatório sobre as condições do mercado de trabalho norte-americano em janeiro mostrou que a taxa de desemprego caiu em janeiro ao menor nível em quatro anos e o payroll, embora abaixo do esperado no mesmo mês, foi revisado em alta em dezembro e novembro. O salário médio por hora trabalhada, por sua vez, registrou aumento superior aos cálculos de Wall Street. Ou seja, um quadro apropriado a mais um aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em sua próxima reunião. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram BRT Operadora PN (+5,45%), Comgás PNA (+3,81%) e BRT Par ON (+3,71%). As maiores baixas foram Banco do Brasil ON (-3,32%), Itaubanco PN (-3,28%) e Ambev PN (-3,04%).