Bovespa tem ganho de 0,80%, beneficiada por Petrobras O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, conseguiu recuperar o patamar de 36 mil pontos, animado por novo dia de boa alta de suas principais ações, Petrobras e Companhia Vale do Rio Doce. O índice fechou com valorização de 0,80%, aos 36.105 pontos, após oscilar entre a mínima de -0,58% e a máxima de +0,82%. O volume negociado ficou em R$ 2,24 bilhões. A ação preferencial da Petrobras terminou o dia na máxima, com ganho de 2,56% e a ação preferencial classe A da Vale teve valorização de 2,99%. Após terem caído muito nos últimos dias, os papéis transformaram-se em oportunidades de compra. A Petrobras, em particular, beneficiou-se da alta no preço do petróleo. O barril para novembro subiu 3,20%, para US$ 62,69, na Bolsa Mercantil de Nova York. A Bolsa paulista foi puxada também pela alta no mercado nova-iorquino. Nos Estados Unidos, foi divulgado hoje o resultado das vendas de imóveis novos, que subiram 4,1% em agosto, na contramão das estimativas. Analistas ouvidos pela Dow Jones esperavam queda de 2,5% nas vendas. O dado aliviou um pouco o receio de enfraquecimento forte no mercado imobiliário, repercutindo positivamente nas bolsas.