Bovespa tem leve alta após abertura dos negócios A Bolsa de Valores de São Paulo iniciou os negócios estável, às 10 horas, e em seguida seu principal índice, o Ibovespa, operava com leve alta, de 0,03%, aos 43.289 pontos. O primeiro dado importante do dia, a inflação no varejo dos Estados Unidos, já foi divulgado e provocou reações instáveis nos índices futuros das Bolsas de Nova York. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em fevereiro, superando as previsões de 0,3% dos analistas. Porém, a alta do núcleo, que exclui os voláteis preços de alimentos e energia, veio em linha com as expectativas, de alta de 0,02%, o que não piora muito as expectativas de inflação. A alta do índice cheio do CPI foi puxada pela elevação nos preços dos alimentos e de energia. O cálculo do núcleo, justamente, exclui esses preços. Os índices futuros de Wall Street reduziram a queda após a divulgação do dado, às 9h30 (de Brasília), levando o S&P 500 para o positivo momentaneamente. Às 9h58, o S&P 500 recuava 0,07% e o Nasdaq 100 futuro, 0,14%, de perdas de 0,27% e 0,41%, respectivamente, antes dos dados.