Bovespa tem leve alta no último pregão do ano A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sobe ligeiramente (0,18%) neste último pregão do ano, já que a força tradicional das últimas sessões foi quase toda utilizada na alta superior a 2% de ontem. Segundo analistas e operadores, o dia é de "rebalanceamento" de carteiras, sobretudo após a divulgação da terceira prévia do Ibovespa, o principal índice da bolsa paulista, para a carteira vigente de janeiro a abril de 2007. Dois reflexos da nova carteira são claros hoje: os volumes e altas das ações de Cosan e Cyrela. Os papéis da companhia de energia sobem 1,39%, com giro de R$ 24,2 milhões, o terceiro principal do dia, perdendo apenas para Petrobras e Vale do Rio Doce. Já Cyrela tem ganho de 0,49%, com volume de R$ 4,5 milhões. Gol, que também entra no índice, tem alta de 0,97% e movimenta R$ 15,3 milhões. TAM PN está oscilando: abriu em baixa, subiu e voltou a recuar pouco caía novamente. Os papéis se ajustam ao noticiário intenso dos últimos dias, que começou na semana passada com a volta dos problemas nos aeroportos e passou por rebaixamento de recomendação das ações. Depois disso, as ações chegaram a subir nessa semana com recuperação de cotações e expectativas sobre a ampliação da fatia de recursos externos possíveis no capital dessas companhias. Ontem, segundo informações de Brasília, o ministro da Defesa, Waldir Pires, afirmou que houve "faltas graves das empresas, com fretamento e overbooking" (mais passagens do que assentos nos aviões) durante a crise aérea e anunciou que, em conseqüência, haverá "sanções graves e sérias para as companhias". Eletrobrás continua entre os principais ganhos, com as ON e as PNB. Os papéis reagem a declarações do presidente da companhia, Aloísio Vasconcellos, divulgadas em alguns jornais, após reunião entre ele e a imprensa ontem. Entre os comentários estão o de que 16% das ações da empresa serão colocadas à venda, bem como o fato de a estatal estudar agrupar na holding as subsidiárias Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e Eletronuclear. A companhia negou as informações em nota. As principais quedas estão com teles, sobretudo Brasil Telecom Participações ON e TIM ON. Estas ações estão entre as que mais subiram no Ibovespa em todo o ano de 2006.