Bovespa tenta recuperação e sobe 0,20% O ambiente de negócios na primeira hora de pregão da Bolsa de Valores de São Paulo hoje foi fortemente de venda de ações, por conta de nova onde de mau humor com mercados emergentes. O índice Ibovespa à vista caiu 1,27% na mínima do dia, mas conseguiu inverter o sinal depois que a Bolsa de Nova York também subiu e operava em alta de 0,20% às 11h30, a 34.384 pontos. O volume de negócios é reduzido; está em R$ 408 milhões e projeta R$ 1,7 bilhão até o final do dia. Operadores, na tentativa de apontar uma explicação para a queda, citaram operações de hedge (proteção) de estrangeiros por conta de reunião extraordinária do Banco Central da Turquia, marcada para domingo. O anúncio ocorre três dias após a reunião regular, na qual a autoridade monetária turca decidiu manter as suas principais taxas de juros inalteradas, e em meio a um forte enfraquecimento da lira ante o dólar e da queda dos títulos do país. No encontro extraordinário anterior, em 7 de junho, o BC turco elevou as suas principais taxas de juros para conter a inflação no país. O mercado segue ainda muito suscetível a qualquer perspectiva de turbulência em países emergentes. Por volta das 11h15, lideravam as quedas do Ibovespa: Acesita PN -4,12%; Brasil Telecom Par ON - 2,67%; Brasil Telecom Par PN - 2,47% e Cemig ON -2,44%. Entre as maiores altas: Vivo PN + 1,56%; Gerdau PN + 1,24% e Metalúrgica Gerdau PN + 1,11%. Hoje as ações preferenciais da CTEEP estão em queda, de 1,92%. Ontem, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) divulgou o nome das empresas pré-qualificadas para o leilão de privatização da empresa, que será realizado no dia 28 na Bovespa. Estão pré-qualificadas 12 companhias. Vale PNA, após dois dias de alta, hoje tem pequena queda de 0,19%, com o maior giro do dia, de R$ 47 milhões. O Merrill Lynch iniciou a cobertura das ações PNA da mineradora, com recomendação de "compra" e preço-alvo em 12 meses de US$ 31,00 por ADR - o mesmo previsto para as ações ON. Em relatório, os analistas Andrea Weinberg e Felipe Hirai recomendam "a compra porque além de um ambiente de fundamentos forte no mercado de minério de ferro, acreditamos que as ações PNA oferecem desempenho 20% superior ao das ações ON". Pelo preço atual, a PNA opera com um desconto de 23% em relação a ON. Varig PN avança 8,23%. Hoje termina o prazo para que o Trabalhadores do Grupo Varig (TGV) faça depósito de US$ 75 milhões e assegure a compra da empresa. O juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da Varig, informou que não há possibilidade de prorrogação. Até as 10h, 50 vôos da empresa já haviam sido cancelados.