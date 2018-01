Bovespa terá horário diferenciado na quarta de cinzas A Bolsa de Valores de São Paulo anunciou que o pregão eletrônico, after market, Bovespa Fix e opções funcionarão em horário diferenciado na quarta-feira de cinzas, dia 1º de março. Confira os detalhes abaixo: * Pregão Eletrônico - sessão contínua das 13h às 18h, sendo: - das 12h45 as 13h - leilão de pré-abertura; - das 17h55 as 18h - call de fechamento. * After-Market - - das 18h30 as 19h30. * Exercício de Opções - das 13h as 17h - exercício de opções sobre ações; - das 13h as 14h - exercício de opções sobre índice. * Bovespa Fix e Somafix - das 13h as 17h - negociação nas rodas FX0B e FX1L; - a roda FX0L não terá negociação nesse dia.