Bovespa termina com desvalorização de 0,86% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou perda de 0,86% hoje, fechando em 37.368 pontos, após oscilar entre a mínima de -1,12% e a máxima estável. O volume negociado totalizou R$ 1,89 bilhão. A Bovespa caiu hoje se ajustando ao ganho da véspera, quando subiu 0,98% sem a referência do mercado norte-americano, fechado por causa de um feriado nos EUA. Ainda assim, a Bolsa não abandonou a expectativa de retorno do fluxo de capital externo com a volta do feriado prolongado que coincide com o fim das férias de verão nos EUA e na Europa. A realização de lucros foi puxada também pela queda das bolsas européias, influenciadas pelo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), prevendo desaceleração do crescimento na zona do euro no segundo semestre do ano. A Bolsa de Paris fechou em baixa de 0,58%; Frankfurt caiu 0,43% e Londres cedeu 0,12%. Nos EUA, os investidores voltaram ao trabalho em ritmo mais lento, por falta de divulgação de indicadores importantes. A avaliação dos especialistas em renda variável é de que o cenário de curto prazo continua mais animador.