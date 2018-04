Bovespa termina com perda de 1,22%, após recorde Os investidores aproveitaram a ausência de notícias de impacto hoje para venderem ações na Bolsa de Valores de São Paulo e embolsaram os lucros de ontem, quando o mercado acionário registrou o nono recorde de fechamento do mês. O Ibovespa, principal índice, recuou 1,22% e encerrou aos 49.068 pontos. O volume negociado totalizou R$ 3,96 bilhões. A realização de lucros, porém, começou apenas depois que o índice bateu outro recorde, na parte da manhã: o Ibovespa chegou aos 49.856 pontos (alta de 0,36%), sua máxima pontuação histórica. Aos poucos, o índice se aproxima esta semana do importante patamar psicológico dos 50 mil pontos. A partir daí, os investidores preferiram embolsar um pouco de lucros, na contramão do mercado norte-americano, onde o clima positivo se mantém. Mas lá também, os investidores vivem o dilema de realizar lucros agora ou continuar comprando ações. Por ora, prevalece a segunda opção. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, atingiu hoje seu quinto recorde de fechamento do mês, após registrar ganhos de 0,12%, amparado por outra bateria de resultados favoráveis de empresas, em especial o da Apple (lucro líquido de US$ 770 milhões no primeiro trimestre deste ano, 88% mais quem em igual período do ano passado). Estreante As ações da Agra Empreendimentos Imobiliários, que estrearam hoje na Bovespa, subiram 6,47%. A Agra é uma incorporadora com atuação, principalmente, nos segmentos residenciais destinados às classes média-alta e média. A companhia atua também na incorporação de empreendimentos para as classes alta e média-baixa, além de empreendimentos comerciais, hoteleiros e de loteamento.