Bovespa termina em baixa, com realização de lucros Após fechar a quinta-feira em alta, a Bovespa voltou a cair hoje, com os investidores vendendo ações para embolsar os lucros de ontem. A realização de lucros foi impulsionada pela queda nas cotações do petróleo, cautela com o noticiário político e baixa do índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York. Com isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou perda de 0,71%, para 38.642 pontos, após oscilar entre a mínima de -1,23% e a máxima de +0,10%. O volume negociado ficou em R$ 1,80 bilhões. Esse volume de negócios mais contido reforça a avaliação de que não há muita disposição dos participantes do mercado em se desfazer dos papéis e que o movimento de baixa hoje foi muito mais uma correção técnica do que uma mudança de tendência. Sem nenhum indicador econômico na agenda, os investidores em Wall Street se deixaram levar pelos resultados de empresas. A queda das ações da Caterpillar, depois que a fabricante de máquinas pesadas anunciou resultado abaixo do esperado, colaborou para que o índice Dow Jones fechasse em baixa de 0,07%, o que, por sua vez, pesou no mercado brasileiro. O petróleo também colaborou para a desvalorização da Bolsa paulista. Em Nova York, o contrato do barril para novembro cedeu 2,87%, para US$ 56,82, menor nível desde novembro do ano passado. A Petrobras, de grande força no Ibovespa, respondeu com decréscimo de 1,65% no valor de suas ações preferenciais.