Bovespa termina o dia com ganho de 1,98% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve um dia tranqüilo e conseguiu se firmar acima dos 37 mil pontos nesta véspera de feriado nos Estados Unidos (Dia da Independência), em que os mercados fecharam mais cedo. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa paulista, fechou em alta de 1,98%, aos 37.357,2 pontos. O volume de negócios foi fraco, devido ao feriado americano, e somou apenas R$ 1,67 bilhão. O bom desempenho do mercado brasileiro de ações refletiu o clima favorável que prevalece nos EUA, onde o Nasdaq terminou na máxima de +0,84% e o Dow Jones em alta de 0,70%. Após terem mostrado desconforto com a divulgação do índice de atividade industrial e dos gastos com construção norte-americanos, que apontaram tendência de desaceleração, os investidores fizeram uma releitura dos dados. O índice do setor industrial nos EUA recuou de 54,4 pontos para 53,8 pontos, abaixo das previsões dos analistas, que indicavam crescimento para 55 pontos. Já os gastos com construção em maio registraram baixa de 0,4%, a maior em quase dois anos, puxada pela redução dos gastos com construções de residências. Os números apresentados hoje nos EUA reforçam a percepção de pausa no ciclo de aperto monetário no país.