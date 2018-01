"Bovespa vai à praia" encerra em Camboriú O balneário catarinense Camboriú, de 9 a 11 de fevereiro, encerra a edição de 2007 do "Bovespa vai à praia". O atendimento do "bovmóvel" e da equipe da Bolsa de Valores de São Paulo acontece das 9 às 19 horas na Praça Almirante Tamandaré. O programa começou no primeiro final de semana de janeiro e atendeu até agora quase 15,5 mil pessoas. Realizado desde 2003, o projeto incluiu pela primeira vez o litoral do Paraná, com visitas às cidades de Guaratuba e Caiobá, além da Praia do Futuro e do Meirelles, em Fortaleza (CE). A exemplo de edições anteriores, diversas cidades do litoral paulista, como Guarujá, Santos e Praia Grande, foram visitadas. Os interessados recebem informações preliminares sobre aplicações no mercado acionário e podem se cadastrar para receber material sobre investimento em ações. Quem se cadastra pode concorrer a uma visita à sede da Bovespa, onde almoça com o presidente da instituição, Raymundo Magliano Filho, e a uma viagem de cinco dias com acompanhante para Bonito, no Mato Grosso do Sul.