Bovespa vira e cai 0,30%, para 37.694 pontos A alta verificada na abertura dos negócios e por praticamente uma hora não se sustentou na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O principal índice da bolsa paulista, o Ibovespa, virou e passou a cair. Às 11h11, recuava 0,30%, aos 37.694,7 pontos. No mercado de juros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a projeção de taxa para o contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 (o mais negociado) chegou a bater a máxima de 15,04% ao ano, mas voltou para 14,98%. Nos Estados Unidos, as bolsas operam em direções opostas. O índice Dow Jones apresentava perda de 0,06%, enquanto o Nasdaq subia 0,15%.