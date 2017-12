Bovespa vira e cai 0,72%; dólar continua em baixa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu a tendência de alta com que vinha operando desde a abertura dos negócios e passou a registrar leve baixa, acompanhando o fraco desempenho das bolsas americanas. Às 12h48, o Índice Bovespa recuava 0,72%, aos 38.989 pontos. No mercado de câmbio, o dólar permanece em baixa. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a cotação da moeda norte-americana estava em R$ 2,151 com baixa de 1,60%. Já a cotação do dólar comercial negociado no mercado interbancário (balcão) era de R$ 2,150 (-1,65%).