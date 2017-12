Bovespa vira e opera em baixa de 0,06% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu a tendência de alta com que vinha operando desde a abertura e passou a registrar baixa neste início de tarde. No entanto, o feriado nos EUA (Memorial Day, em homenagem aos veteranos de guerra) continua a reduzir o volume de negócios e as oscilações no mercado doméstico. Às 13h30m, o Índice Bovespa, o mais importante da bolsa, operava em baixa de 0,06%, aos 38.605 pontos. No mercado de câmbio, o dólar mantém o ritmo de alta. A moeda norte-americana era negociada em alta de 0,27% no mesmo horário, a R$ 2,246. O dólar à vista negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) subia 0,18%, a R$ 2,244.