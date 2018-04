Bovespa vira e sobe 0,20%; ações da TAM e Gol em alta O índice Bovespa virou e passou a subir por volta das 11 horas. A oscilação, no entanto, não é ampla e a Bolsa paulista opera de lado, em razão do feriado prolongado que começa amanhã no Brasil, em Londres e nos Estados Unidos. Às 12h48, o Ibovespa registrava ganho de 0,20%, aos 46.647 pontos. Segundo operadores, a melhoria está ligada às estimativas para o número de vagas de emprego criadas na economia norte-americana em março. O leilão desta manhã de derivativos na Bolsa de Chicago praticamente não mexeu com as projeções, de acordo com a agência Dow Jones, e resultou em um prognóstico de 121.600 vagas criadas, de uma estimativa de 121.800 traçada no leilão de ontem. Na primeira etapa do leilão, as estimativas eram de 119.700 vagas criadas. O dado oficial sai sexta-feira, com os economistas consultados pela Dow Jones projetando um número de 150 mil vagas criadas. As maiores altas na Bovespa estão com as ações de TAM e Gol, TIM e Brasil Telecom Participações. As valorizações das aéreas indicam correção de perdas anteriores. De acordo com analistas, a TAM apresentou ontem projeções um pouco melhores. A empresa espera crescimento da demanda no mercado doméstico em 2007 entre 10% e 15%. Quanto à sua participação no mercado doméstico, a previsão é que seja mantida acima de 50%, com uma taxa de ocupação de cerca de 70%. A empresa mantém também a meta diária acima de 13 horas de vôo por aeronave. TIM e BRT reagem à entrada de novos interessados na disputa pelo controle da Telecom Italia, o que reforça as chances de venda. Ontem, fontes disseram ao The Wall Street Journal que France Telecom e Telefónica consideram fazer, cada uma, contra-ofertas pela Telecom Italia (TI). A norte-americana AT&T e a mexicana América Móvil, do bilionário Carlos Slim, já confirmaram que negociam a aquisição de 66% da Olimpia, a holding que detém 18% da TI. Cyrela lidera as baixas, num movimento de correção, que também atinge as siderúrgicas Usiminas, Gerdau e Gerdau Metalúrgica, além de Klabin. Sadia cai com rebaixamento pelo UBS. Segundo o banco de investimentos, as ações apresentaram performance acima da média do Ibovespa e de sua principal concorrente, a Perdigão. As ações da BR Malls, administradora de shoppings, estréia em alta de 4%, cotada a R$ 15,60. O volume financeiro é o terceiro principal do mercado, perdendo para Petrobras (R$ 86,5 milhões) e Vale do Rio Doce (R$ 101 milhões). Petrobras cai 0,24% e Vale sobe 0,43%.