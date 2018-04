Bovespa vira o sinal e cai; dólar opera na máxima O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, renovou a pontuação mínima do dia às 15h45. O índice cedia 0,32%, para 49.070 pontos, acompanhando a piora do mercado acionário nos Estados Unidos. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, inverteu o sinal por volta do horário citado e passou a operar em baixa de 0,04%, se afastando da possibilidade de encerrar o dia em nível recorde pela quarta vez consecutiva. No mercado de câmbio, a moeda norte-americana aumentou a valorização, operando na máxima do dia em ambos os mercados. No interbancário, o dólar comercial subia 0,15%, a R$ 2,035. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista registrava ganho de 0,20%, também para R$ 2,035.